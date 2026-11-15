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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بتسريع التنفيذ وإزالة المعوقات أمام مشروعات الإسكان والمرافق

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع
ايمن محمد

عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الإسكان والمرافق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز مشروعات مياه الشرب، وممثلي جهاز التعمير بجنوب سيناء والمكتب الفني للمحافظ.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، والتي تشمل أعمال رصف الطرق، وتطوير شبكات الكهرباء، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع متابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ورصد المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على سير العمل، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بضرورة تكثيف الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع سرعة استكمال إجراءات الطرح للمشروعات الجديدة، وتحديد أولويات التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشدد المحافظ على عدم السماح بأي تهاون أو تقاعس في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وإجراء متابعة دورية للموقف التنفيذي، لضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة، وسرعة تذليل أي قد تعترض سير العمل.

وأكد أن تطوير مشروعات الإسكان والمرافق ورفع كفاءة البنية التحتية يمثلان أولوية رئيسية للمحافظة، لما لهما من أهمية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى المعيشة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مدن جنوب سيناء.

جنوب سيناء الإسكان خطة المحافظ طور سيناء

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