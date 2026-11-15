محمد مسلم يونس رئيسًا لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

تقدمت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد مسلم يونس، بمناسبة توليه رئاسة الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وذلك عقب صدور قرار تكليفه بالمنصب، ونيله ثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



وأعرب العاملون بالمنطقة الأزهرية، والإدارات التعليمية والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس، عن سعادتهم بهذه الثقة، التي جاءت بدعم من قيادات الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وقدموا التهنئة للشيخ محمد مسلم يونس، متمنين له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة، ومواصلة جهود تطوير المنظومة التعليمية والدعوية بالأزهر الشريف في محافظة الوادي الجديد.



وأكدت التهنئة تطلع العاملين بالمنطقة إلى استكمال مسيرة العطاء والارتقاء بالعمل الأزهري، بما يعزز مكانة الأزهر الشريف ورسالته، تحت شعار «خير خلف لخير سلف».