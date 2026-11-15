محافظة الوادي الجديد تسلم 9 عقود ابتدائية للمواطنين بمنطقة الزرائب في درب الأربعين

أعلنت محافظة الوادي الجديد تسليم 9 عقود ابتدائية للمواطنين المستحقين بمنطقة الزرائب بقرى درب الأربعين، المرحلة الثانية، بالقرية الثالثة، وذلك عقب سداد كافة المستحقات المالية المقررة.



تقنين أوضاع المواطنين ودعم الاستقرار

وأوضحت المحافظة أن تسليم العقود يأتي في إطار جهودها المستمرة لتقنين أوضاع المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي والتنموي، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف ومتابعة علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس.



وأكدت المحافظة استمرار العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنهاء ملفات التقنين، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم القانونية، ويدعم جهود التنمية المستدامة بقرى المحافظة.