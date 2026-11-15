حي الهرم يزيل تعد في المهد بمساكن النقابات ويصادر المضبوطات

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، في إطار الجهود المستمرة للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعد عبارة عن سور وباب حديدي مخالف بالممشى الخلفي بمساكن النقابات، وتحديدا خلف عمارة رقم (16) نقابات بقطاع المتحف، مع مصادرة كافة المشغولات الحديدية بالكامل وإيداعها مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك في الحملة كل من: أحمد عبد البصير، نائب رئيس الحي لقطاع المتحف، وأحمد خلف، مدير إدارة الإشغالات، وعادل أحمد، مدير المتابعة الميدانية، وبمتابعة من ولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.