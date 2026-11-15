انطلاق تصفيات المرحلة الثالثة لمسابقة «رواد العربية» بالوادي الجديد الثلاثاء المقبل

أعلنت منطقة الوادي الجديد الأزهرية، برئاسة الشيخ محمد مسلم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، موعد انطلاق تصفيات المرحلة الثالثة (مرحلة المناطق الأزهرية) لمسابقة «رواد العربية» في موسمها الثالث للعام الدراسي 2026 / 2027، والتي تُقام هذا العام تحت شعار «الخليل بن أحمد».

وتُعقد التصفيات يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026 بمقر ديوان عام المنطقة، بإشراف ومتابعة الدكتورة انتصار بخيت، مدير إدارة التوجيه الفني ومنسق عام المبادرة

محمد مسلم يونس رئيسًا لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

تأتي هذه المرحلة استكمالا لمراحل المسابقة عقب نجاح التصفيات السابقة على مستوى الإدارات التعليمية، لتصفية واختيار أبرز العناصر والمواهب المتميزة وفق الضوابط والتعليمات المنظمة.

وتهدف مسابقة «رواد العربية» -التي ينظمها الأزهر الشريف- إلى دعم اللغة العربية، وتنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب، واكتشاف المواهب الواعدة، فضلًا عن تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بلغة القرآن الكريم وتراثها العريق.