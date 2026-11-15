وكيل معهد إعداد القادة السابق: العناية بالمظهر منظومة متكاملة تجمع بين جمال الهيئة ونقاء الروح

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، خبير الإتيكيت والبروتوكول والمراسم، ووكيل معهد إعداد القادة السابق، والمدرِّب المعتمَد باتحاد الجامعات العربية، أن الاهتمام بالمظهر والعناية بالجمال الخارجي لا ينبغي أن ينفصل عن نقاء الروح وحسن الجوهر، فهما يشكلان معًا منظومة متكاملة تتضافر فيها القيم الدينية مع ما توصلت إليه الدراسات العلمية الحديثة؛ ما ينعكس على الصحة النفسية والجسدية للإنسان، ويسهم في تعزيز استقرار المجتمع، محذرًا من التأثيرات السلبية لبعض ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي التي أسهمت في تشويه مفاهيم الجمال والاهتمام بالمظهر، وإبعاد الإنسان عن التوازن بين صورته الخارجية وحقيقته الداخلية.

الاهتمام بالمظهر جمال الروح والجسد معًا

جاء ذلك خلال محاضرة له بعنوان «الاهتمام بالمظهر جمال الروح والجسد معًا»، في إطار دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، والمنعقدة تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، حيث تناولت المحاضرة أهمية العناية بالمظهر والجوهر، وقواعد الإتيكيت والتواصل الإيجابي، ودور السلوك ولغة الجسد في بناء علاقات أسرية يسودها الاحترام والتفاهم والمودة.

واستشهد وكيل معهد إعداد القادة السابق بقول الله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}، مبينًا أن جمال الإنسان لا يقتصر على هيئته وصورته، وإنما يمتد إلى قلبه وأعماله وأخلاقه، مستدلًّا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «التقوى ها هنا»، مشيرًا إلى أن التكامل بين المظهر والجوهر يقتضي أن يراقب الإنسان نفسه ويحاسبها، كما يعتني بهيئته أمام المرآة، وأن يتحلى بالزينة اللائقة التي حثَّت عليها الشريعة الإسلامية في قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

وفيما يتعلَّق بزينة المرأة، استعرض ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، مسترشدًا بتفسير ابن مسعود الذي حمل الزينة الظاهرة على الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، موضحًا أن العناية بالمظهر ينبغي أن تنطلق من الاعتدال والالتزام بالقيم، فلا يكون الجمال الخارجي قناعًا يخفي فساد الجوهر، لأن حقيقة الإنسان لا يمكن أن تظل مستترة خلف المظاهر الزائفة طوال الوقت، مستحضرًا في هذا السياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلًا شعثًا فقال: «أما وجد هذا شيئًا يسكِّن به رأسه»، في إشارة إلى أهمية العناية بالهيئة والمظهر، مع ضرورة ألا يقتصر الاهتمام بالأناقة والزينة على الظهور خارج المنزل، بل يمتد إلى الحياة الزوجية، تقديرًا لشريك الحياة وحرصًا على استمرار الألفة والمودة بين الزوجين.

وأشار خبير الإتيكيت والبروتوكول إلى أن الانطباع الأول الذي يتكون لدى الآخرين يتأثر بثلاثة عناصر رئيسية هي: المظهر والسلوك والتواصل، موضحًا أن السلوك يعكس جوهر الشخصية، وأن ارتباطه بالمظهر اللائق يهيئ لتواصل إيجابي يقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، لافتًا الانتباه إلى أن عملية التواصل لا تعتمد على الكلمات وحدها، وإنما تتكامل فيها نبرة الصوت ولغة الجسد والقدرة على توظيف الانفعالات؛ إذ تحمل تعبيرات الوجه والابتسامة والنظرات والإشارات وحركة القدمين دلالات قد تفوق في تأثيرها الكلمات المنطوقة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تبسمك في وجه أخيك صدقة»، ومؤكدًا أهمية تدريب النفس على الابتسامة والتعبيرات الودية، ولا سيما لمن تبدو على وجوههم علامات التجهم، مع تجنب الحركات والإشارات التي قد تحمل معنى الإهانة أو التقليل من شأن الآخرين، خاصة داخل الأسرة التي ينبغي أن تظل موطنًا للسكن والمودة والرحمة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

كما تناول أثر الملابس في تكوين الانطباع عن شخصية الإنسان، موضحًا ضرورة اختيارها بما يتناسب مع طبيعة المواقف والمناسبات، مع التمييز بين الملابس الملائمة لبيئة العمل والمقابلات الرسمية والمناسبات العامة والخاصة، بما يعكس الوعي بطبيعة السياق واحترام الحاضرين، ويعزز قدرة الفرد على تقديم صورة متزنة عن نفسه.

وتطرق الأستاذ الدكتور حسام الشريف إلى مفهوم الإتيكيت والبروتوكول والمراسم، مبينًا أن الإتيكيت يمثِّل مجموعة القواعد والمبادئ المنظمة لسلوك الفرد في تعامله مع الآخرين، فإذا انتقل تنظيم هذه القواعد إلى مجموعة من الأفراد في إطار رسمي اتَّسع نطاقها ليأخذ طابع البروتوكول، بينما ترتبط المراسم بتنظيم الإجراءات والتفاصيل المصاحبة للمناسبات والفعاليات الرسمية، مستعرضًا عددًا من القواعد المتعلقة بإتيكيت الملابس واختيار الألوان في المناسبات محليًّا ودوليًّا، ومشيرًا إلى أن الحضارة المصرية القديمة عرفت مظاهر التنظيم والإتيكيت والمراسم، فضلًا عما عرفته مصر القديمة من تنظيم التجمعات والمناسبات.