بعد غد...بروكسل تستضيف اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد غد / الثلاثاء / اجتماعاً لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، بمشاركة وزراء دفاع وممثلين عن الدول الداعمة لكييف، لبحث مواصلة المساعدات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

ووفقاً لبرنامج الاجتماع الذي نشره حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من المقرر أن يناقش المشاركون سبل مواصلة الدعم الدفاعي لأوكرانيا، على أن يدلي الأمين العام للحلف مارك روته بتصريحات صحفية قبيل انطلاق الاجتماعات، فيما يُعقد مؤتمر صحفي مشترك في ختامها لاستعراض أبرز النتائج.

ويأتي الاجتماع في وقت تتواصل فيه الجهود الغربية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية وتأمين الاحتياجات العسكرية لكييف خلال فصل الشتاء، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب.

وكان روته قد أكد مؤخراً استمرار تسليم المعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا بتمويل من الدول الأوروبية وكندا، في إطار برنامج «قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية» (PURL)، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي «باتريوت»، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرة كييف على الصمود وتحسين موقفها في المفاوضات مع موسكو.

وتأسست مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، المعروفة أيضاً باسم «مجموعة رامشتاين»، في أبريل 2022 بمبادرة من الولايات المتحدة، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تنسيق المساعدات العسكرية المقدمة لكييف بين الدول المشاركة.

وتضم المجموعة نحو 50 دولة ومنظمة شريكة، وتعمل على تنسيق توفير الأسلحة والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي والتدريب العسكري، إلى جانب متابعة الاحتياجات الدفاعية للقوات الأوكرانية، وتُعقد اجتماعاتها بصورة دورية لتقييم المساعدات المقدمة وتحديد أولويات الدعم العسكري في المراحل المقبلة.