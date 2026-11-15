فائد مصطفى يبحث مع أمجد العضايلة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

التقى السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجامعة العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وتناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن أولويات التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المستجدات المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على حشد الدعم العربي والدولي لنصرة الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة.