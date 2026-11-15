فائد مصطفى: تدمير أكثر من 90% من المباني المدرسية والجامعية في غزة

عقدت اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع المشترك الـ35 بين مسؤولي التعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، في دورته الـ94، بمشاركة وفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وهي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، إلى جانب عدد من المنظمات والمؤسسات العربية والإسلامية المعنية بالتعليم.

وشارك في الاجتماع السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومسؤولو التعليم بوكالة الأونروا.

وأكد السفير فائد مصطفى، خلال كلمته، أن التعليم يمثل أحد الأركان الأساسية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وصون هويته وحقوقه، مشيرا إلى أنه كان دائما في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي، لا سيما خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، التي شهدت تدمير أكثر من 90% من المباني المدرسية والجامعية، وتحويل العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين، فضلا عن تعطيل العملية التعليمية في القطاع لأكثر من ثلاث سنوات، واستشهاد آلاف الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي.

تحويل المدارس إلى مراكز إيواء

وشدد على أن العملية التعليمية في الضفة الغربية تتعرض بدورها للاستهداف والتعطيل والترويع، نتيجة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، بما يحول دون وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وطالب مصطفى بالعمل على إعداد خطة واضحة تتضمن خطوات ملموسة لدعم العملية التعليمية في فلسطين، بما يضمن الحفاظ على حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وصون كرامتهم، والحفاظ على آمالهم وأحلامهم في مستقبل أفضل.

وفيما يتعلق بدور وكالة الأونروا، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنها ستظل، بما تقدمه من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس منذ إنشائها، إحدى أهم وكالات الأمم المتحدة التي أسهمت في توفير مقومات التنمية المستدامة للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي، بجميع دوله وهيئاته ومؤسساته، إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفقا لتفويضها الأممي، مؤكدا أنه لا غنى عن الأونروا ولا بديل لها، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الاجتماع لمدة خمسة أيام، يناقش خلالها المشاركون تقارير دائرة التعليم بوكالة الأونروا ومديري التعليم في مناطق عملياتها الخمس، والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، إلى جانب بحث سبل التعاون وتنسيق الجهود وتقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.