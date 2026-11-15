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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير عثمان يحسم موقف الصومالي عمر آرتان من إدارة مباريات الدوري المصري

الحكم الموريتاني عمر آرتان
الحكم الموريتاني عمر آرتان
يارا أمين

كشف سمير عثمان، نائب رئيس لجنة الحكام، عن موقف الحكم الصومالي عمر آرتان من إدارة مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم الاستعانة به في المباريات القادمة.

وأوضح عثمان، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، أن لجنة الحكام المصرية لا تمتلك صلاحية توقيع عقوبات مباشرة على الحكام الأجانب حال ارتكابهم أخطاء تحكيمية في مباريات المسابقة المحلية.

وأشار إلى أن دور اللجنة في هذه الحالات يتمثل في مخاطبة الاتحاد الذي ينتمي إليه الحكم، حال رصد أخطاء تستدعي التدخل، على أن يتولى الاتحاد المعني دراسة الواقعة واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات أو عقوبات.

وفيما يتعلق بالحكم عمر آرتان، أكد نائب رئيس لجنة الحكام عدم وجود مستجدات بشأنه، موضحًا أنه يفضل عدم الاستعانة به في مباريات الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عثمان أن مشاركة آرتان في الدوري المحلي قد تؤثر على حصته من المشاركة في البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أنه لن يتولى إدارة مباريات للأندية المصرية في المسابقات الإفريقية، كما لن يكون له دور في إدارة مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

سمير عثمان عمر آرتان مباريات الدوري المصري الحكم الموريتاني عمر آرتان الإعلامي كريم رمزي

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