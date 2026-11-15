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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوق القاهرة السينمائي يستعرض حوافز التصوير في مصر وروسيا

سوق القاهرة السينمائي
سوق القاهرة السينمائي
أ ش أ

شهد سوق القاهرة السينمائي، اليوم / الأحد / ندوة متخصصة استعرضت الخدمات والتسهيلات المقدمة لشركات الإنتاج والتصوير السينمائي في مصر وموسكو، بمشاركة ممثلين عن لجنة مصر للأفلام (Egypt Film Commission) ومؤسسة “موسكينو” (Moskino) الروسية، وذلك بمقر السوق في فندق سوفيتيل القاهرة داون تاون النيل.

وجاءت الندوة ضمن فعاليات سوق القاهرة السينمائي، الذي يديره صفوان عطية، ويُقام في إطار الدورة الثامنة من “أيام القاهرة لصناعة السينما”، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، ضمن الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي.

وتناولت الندوة الإمكانات الفنية والإنتاجية المتاحة أمام شركات الإنتاج المحلية والدولية، وإجراءات الحصول على تصاريح التصوير، والحوافز المالية والخدمات اللوجستية التي توفرها الجهات المختصة، بما يسهم في تشجيع الإنتاج المشترك واستقطاب المشروعات السينمائية الأجنبية.

وقدمت سعاد الكردي، مسؤولة التسويق بلجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، عرضًا تناول دور اللجنة في تسهيل إجراءات التصوير الأجنبي داخل مصر، بوصفها الجهة المختصة بالتنسيق للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة، وتقديم الدعم لفرق الإنتاج طوال فترة عملها، منذ وصولها إلى البلاد وحتى انتهاء التصوير.

وأوضحت الكردي أن خدمات اللجنة تشمل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لمعدات التصوير المستوردة مؤقتًا، وترتيبات التأمين والمرافقة الأمنية، إلى جانب التنسيق للحصول على تصاريح التصوير بالطائرات دون طيار (الدرون)، والتصوير الجوي باستخدام الطائرات المروحية.

واستعرضت الحوافز الإنتاجية التي توفرها مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي مقدمتها استرداد نقدي (Cash Rebate) بنسبة تصل إلى 30% من النفقات المؤهلة للإنتاج داخل المدينة والاستفادة من مرافقها وخدماتها.

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبك بدء شركتها التابعة “كوفبك مصر المحدودة” إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غرب مينا البحري في مصر بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، متوقعة أن يوفر المشروع نحو 160 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا لدعم إمدادات السوق المحلية وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن كوفبك مصر تملك حصة عاملة بنسبة 40% في هذا الامتياز، بينما تملك شركة شل بصفتها المشغل الحصة المتبقية البالغة 60%، مشيدة بالتعاون الوثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتحقيق قيمة مضافة من موارد الغاز البحرية.

خطوة مهمة لتعظيم العوائد
 

أكد الرئيس التنفيذي لـ كوفبك، عيسى المراغي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بتعزيز المحفظة الدولية واستدامة الإنتاج ودعم النمو طويل الأمد وتعظيم العوائد المالية، عاكسا التزام الشركة بخلق قيمة مستدامة عبر أصولها العالمية.

يذكر أن كوفبك تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتتولى تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في الأسواق الدولية خارج دولة الكويت.

سوق القاهرة السينمائي التصوير السينمائي شركات الإنتاج

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