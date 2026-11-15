تحذير عاجل من شبورة كثيفة بالإسكندرية غدًا.. والضباب يخفض الرؤية لأقل من 1000 متر

أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرًا لقائدي السيارات والمركبات من الشبورة المائية الكثيفة المتوقع تكونها خلال الساعات الأولى من صباح غدٍ الإثنين، والتي قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، وتتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأشارت المحافظة إلى أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من تكون الشبورة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الإثنين 16 نوفمبر، وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من المناطق تشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض الرؤية

ومن المتوقع أن تؤدي كثافة الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع احتمالية تحولها إلى ضباب، الأمر الذي يستدعي الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة، خاصة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

تعليمات للمواطنين

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات ضرورة تخفيض السرعات، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، تجنبًا للحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية.

غرفة العمليات

وفي السياق ذاته، أكدت المحافظة استمرار متابعة الحالة الجوية من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية، لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري مع الطوارئ، وضمان سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.