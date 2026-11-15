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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق تنمية الصادرات: زيادة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي
علياء فوزى

 استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية.

وقال حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن تعديلات محور الشحن في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تستهدف خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.

رفع مساندة الشحن البحري والبري

وأشار حاتم النواوي إلى رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية، كما تتضمن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.

كما استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ومساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن محور الخدمات يواصل مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة، إلى جانب التدريب ورفع القدرات بنسبة 50% إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقا لجهة التدريب.

نوه حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يعزز تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.

صندوق تنمية الصادرات تنمية الصادرات المنتجات المصرية مساندة الشحن البحري أفريقيا

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