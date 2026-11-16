قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر
العالم بحاجة إلى السلام.. جوتيريش يدعو لإنهاء الحروب في غزة واليمن والسودان وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-11-2026 والقنوات الناقلة
الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح مدى صحة عقد الزواج شرعًا
نحو التحول للاقتصاد الأخضر.. «جهاز إدارة المخلفات» يشهد التوسع في استخدام الوقود البديل بصناعة الأسمنت
فايننشال تايمز: لا لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته للصين والفلبين
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي مميكن
جراديشار: الأهلي يحتاج لمهاجم يسجل باستمرار.. وأتفهم قرار رحيلي
الرقية الشرعية من السنة النبوية.. ارقي نفسك بنفسك بآيات قرآنية وأدعية صحيحة
نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أسعار مواد البناء اليوم الإثنين.. الحديد الاستثماري يسجل 39086 جنيهًا للطن
استغلوا انشغال الشرطة بحادث قطار.. عصابة تسرق مجوهرات بـ400 ألف يورو في إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء إنتاج حقل مينا غرب بـ 160 مليون قدم مكعب يوميا.. خبير طاقة يكشف أرقام إنتاج واستهلاك الغاز بمصر

بدء إنتاج حقل «مينا غرب» بـ 160 مليون قدم مكعب يومياً.. خبير طاقة يكشف أرقام إنتاج واستهلاك الغاز بمصر
بدء إنتاج حقل «مينا غرب» بـ 160 مليون قدم مكعب يومياً.. خبير طاقة يكشف أرقام إنتاج واستهلاك الغاز بمصر
شيماء جمال

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إن بدء الإنتاج الفعلي في حقل "مينا غرب" للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى "160 مليون قدم مكعب يومياً" بالشراكة مع شركة "شل" صاحبة الحصة الأكبر البالغة "60%"، يعكس وجود تعاون وشراكة ناجحة بين وزارة البترول وشركاء النجاح، لاسيما أن الحقل يقع في منطقة بين المياه الضحلة والعميقة وتستدعي بنية تحتية متطورة لنقل الغاز إلى محطات الاستقبال البرية ثم توجيهه للشبكة القومية أو مصانع الإسالة في إدكو ودمياط.


واستعرض أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية متلفزة، بالأرقام الدقيقة خريطة إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في مصر، موضحاً أن الاكتشافات الجديدة تعزز الإنتاج المحلي وتقلل فاتورة الاستيراد التي قفزت مؤخراً من "560 مليون دولار" إلى نحو "1650 مليون دولار شهرياً" نتيجة الصراع الإيراني الأمريكي الذي تسبب في ثاني أكبر أزمة طاقة في التاريخ. وكشف أن مصر تنتج حالياً نحو "3.8 مليار قدم مكعب يومياً" وتستهلك حوالي "6 مليارات قدم مكعب يومياً"، بفارق يبلغ نحو "2.2 مليار قدم مكعب"، لافتاً إلى أن هذا الفارق كان يعوضه سابقاً إنتاج حقل "ظهر" الذي كان يضخ نحو "2.7 مليار قدم مكعب يومياً" وسمح لمصر بالتصدير قبل ثلاث سنوات.
وبشأن الموقف الحالي في حقل "ظهر"، طمأن خبير أسواق الطاقة المواطنين بأن هناك عملاً جاداً ومكثفاً لإعادة الحقل لسابق معدلات إنتاجه، مؤكداً استقدام حفارات عملاقة تعمل في الموقع حالياً لتحقيق هذا الهدف وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، باعتبار ذلك القاطرة الأساسية لدفع كافة أنشطة صناعة البترول.

مينا غرب البحر المتوسط البترول الطاقة شركة شل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 ؟|توضيح عاجل

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

ترشيحاتنا

حمله بيطرية

تحصين 30 ألف رأس ماشية وفحص 70 مزرعة دواجن بالوادى الجديد

مولد المارجرجس بالاقصر

على أنغام يا مارجرجس سرك سرك.. تورتة عملاقة تزين الليلة الختامية لمولد دير الرزيقات

محافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يناشد أولياء الأمور تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد