بدء إنتاج حقل مينا غرب بـ 160 مليون قدم مكعب يوميا.. خبير طاقة يكشف أرقام إنتاج واستهلاك الغاز بمصر

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إن بدء الإنتاج الفعلي في حقل "مينا غرب" للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى "160 مليون قدم مكعب يومياً" بالشراكة مع شركة "شل" صاحبة الحصة الأكبر البالغة "60%"، يعكس وجود تعاون وشراكة ناجحة بين وزارة البترول وشركاء النجاح، لاسيما أن الحقل يقع في منطقة بين المياه الضحلة والعميقة وتستدعي بنية تحتية متطورة لنقل الغاز إلى محطات الاستقبال البرية ثم توجيهه للشبكة القومية أو مصانع الإسالة في إدكو ودمياط.



واستعرض أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية متلفزة، بالأرقام الدقيقة خريطة إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في مصر، موضحاً أن الاكتشافات الجديدة تعزز الإنتاج المحلي وتقلل فاتورة الاستيراد التي قفزت مؤخراً من "560 مليون دولار" إلى نحو "1650 مليون دولار شهرياً" نتيجة الصراع الإيراني الأمريكي الذي تسبب في ثاني أكبر أزمة طاقة في التاريخ. وكشف أن مصر تنتج حالياً نحو "3.8 مليار قدم مكعب يومياً" وتستهلك حوالي "6 مليارات قدم مكعب يومياً"، بفارق يبلغ نحو "2.2 مليار قدم مكعب"، لافتاً إلى أن هذا الفارق كان يعوضه سابقاً إنتاج حقل "ظهر" الذي كان يضخ نحو "2.7 مليار قدم مكعب يومياً" وسمح لمصر بالتصدير قبل ثلاث سنوات.

وبشأن الموقف الحالي في حقل "ظهر"، طمأن خبير أسواق الطاقة المواطنين بأن هناك عملاً جاداً ومكثفاً لإعادة الحقل لسابق معدلات إنتاجه، مؤكداً استقدام حفارات عملاقة تعمل في الموقع حالياً لتحقيق هذا الهدف وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، باعتبار ذلك القاطرة الأساسية لدفع كافة أنشطة صناعة البترول.