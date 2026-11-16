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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

26.5 مليون عامل.. شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه

الحد الادنى للاجور
الحد الادنى للاجور
رشا عوني

يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص في مصر تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بعد موافقة المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، ورفع مستويات المعيشة، وضمان حصول العمال على أجور تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة مع وصول عدد المشتغلين بالقطاع الخاص إلى نحو 26.5 مليون عامل، وفق بيانات سوق العمل المعروضة خلال اجتماع المجلس.

مستقبل وطن نيوز | الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه بالقطاع الخاص من يناير 2027.. 6 ضوابط للحصول على الزيادة

شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه

• التبعية للقطاع الخاص: يسري القرار على كافة العاملين بالمنشآت الخاصة بمختلف أنشطتها، سواء كانت شركات، مصانع، أو مؤسسات تجارية وخدمية.

•  قيام علاقة عمل فعلية: يشترط أن يؤدي الموظف عمله تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل أجر محدد، وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

• توثيق التعاقد: يمثل عقد العمل المكتوب الضمانة الأساسية لإثبات حق العامل في الأجر المقرر، وهو التزام قانوني على صاحب العمل تحريره وتسليم نسخة منه للموظف.

• التطبيق الفوري دون أثر رجعي: يبدأ استحقاق ال 8500 جنيه مع مرتبات شهر يناير 2027، ولا يمتد سريان القرار ليشمل أي شهور سابقة لهذا التاريخ.

• التنفيذ التلقائي دون طلبات: لا يلزم العامل بتقديم أي طلبات إدارية للحصول على الزيادة؛ فالقرار ملزم لأصحاب الأعمال بتعديل هياكل الأجور تلقائيا فور حلول موعد التنفيذ.

• آلية التظلم حال المخالفة: إذا امتنعت أي منشأة عن تطبيق الحد الأدنى المقرر، يحق للعامل التوجه مباشرة إلى مكتب العمل التابع له لتقديم شكوى رسمية واسترداد حقه بالقانون.

هل تشمل الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، وبالتالي تشمل الزيادة المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا يقتصر تطبيقها على الشركات الكبرى فقط.

الحد الأدنى للأجور .. كل ما تود معرفته

زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا

ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على العاملين بنظام الدوام الكامل، إذ وافق المجلس أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

ويستهدف القرار تحديد حد أدنى واضح للأجور في أنماط العمل المختلفة، بما يضمن وجود مقابل مالي محدد لساعات العمل.

350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة السنوية

وشملت القرارات الجديدة أيضًا العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

26.5 مليون عامل في القطاع الخاص

وتأتي قرارات المجلس القومي للأجور في ظل الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص داخل سوق العمل المصري، إذ استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، وصول عدد المشتغلين بالقطاع الخاص إلى نحو 26.5 مليون شخص خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

 

كيف يحصل العامل على حقه إذا لم يحصل على 8500 جنيه؟

أوضحت وزارة العمل أن العامل الذي لا تلتزم منشأته بتطبيق الحد الأدنى الجديد يمكنه اتخاذ الخطوات التالية:

-مراجعة إدارة الموارد البشرية أو جهة العمل للاستفسار عن تسوية الأجر.

-الاحتفاظ بعقد العمل ومستندات إثبات علاقة العمل ومفردات المرتب.

-التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بالمحافظة في حالة عدم الاستجابة.

-يمكن تقديم شكوى فردية أو جماعية، مع إمكانية اللجوء إلى المحاكم العمالية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.

كما أكدت الوزارة وجود منظومة تفتيش لمتابعة التزام المنشآت، وتطبيق العقوبات والغرامات القانونية على المخالفين، مع تعدد الغرامات عند تكرار المخالفة.

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