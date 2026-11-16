محافظ الغربية يتابع رفع 820 طنًا من المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن المحافظة

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج حملات النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتي أسفرت عن رفع 820 طنًا، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والارتقاء بالمظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وجاءت أعلى كميات الرفع بمركز كفر الزيات بواقع 130 طنًا، و100 طن بحي أول المحلة الكبرى، و85 طنًا بمركز طنطا، و75 طنًا بحي ثان طنطا، فيما بلغت الكميات المرفوعة 60 طنًا بكل من حي أول طنطا ومركز المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبرى ومركز سمنود ومركز بسيون.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شملت الحملات رفع 50 طنًا بمركز زفتى، و40 طنًا بكل من مركزي السنطة وقطور.

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ومتابعة جهود الوحدات المحلية في رفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، وسرعة التعامل مع أي بؤر جديدة، بما يضمن تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.