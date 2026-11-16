التدريب الزراعي وإدارة المياه.. تفاصيل التعاون الجديد بين مصر وجايكا

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ياماماتو اتسوشي، نائب مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا - JICA) في مصر، وذلك على هامش فعاليات حفل توزيع شهادات ختام البرنامج التدريبي، حول البحوث والارشاد في الارز، للمبعوثين المتدربين الأفارقة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وهيئة "جايكا"، خاصة في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة، فضلاً عن مواصلة الشراكة الناجحة في تنفيذ البرامج التدريبية الموجهة للأشقاء الأفارقة.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بالدور التنموي الفعال الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي اليابانية في دعم القطاع الزراعي المصري وفي القارة الافريقية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الياباني، وتوسيع قاعدة البرامج التدريبية لتشمل مجالات الابتكار الزراعي، وإدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب السيد ياماماتو اتسوشي عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، مثمناً الدور الريادي لمصر كمركز إقليمي لنقل الخبرات والتدريب الزراعي في أفريقيا، ومؤكداً التزام "جايكا" بمواصلة دعم المشروعات التنموية وبرامج بناء القدرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.