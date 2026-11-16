قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماح لإسرائيل بدخول سيناء.. اللواء عادل عزب يكشف تفاصيل مخطط محمد مرسي
حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص
تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تطالب بحشد الاستثمارات لتسريع التحول الصناعي الأخضر

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر ، بحضور محمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا، و ممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 .

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها فى المائدة المستديرة أن التصنيع الأخضر يعد أحد المحاور الرئيسية للانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، لافتةً إلى أنه لا يعد مجرد التزام بيئي أو عملية لخفض الانبعاثات، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، وتحقيق الأمن الاقتصادي والطاقي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إزالة الكربون من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين تطوير التكنولوجيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.

وأوضحت د.منال عوض إن تسريع التحول الصناعي الأخضر يتطلب حشد استثمارات كبيرة، وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة، لا سيما للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية، مؤكدةً على أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.


ولفتت د. منال عوض إلى أنه لا يمكن تحقيق تحول صناعي عادل دون إتاحة التكنولوجيا النظيفة والحديثة للدول النامية، وتيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتعزيز القدرات الوطنية على تطوير هذه التكنولوجيا وتوطينها، مٌشددةً على ضرورة ألا يقتصر التعاون الدولي على إتاحة المعدات والتقنيات، بل يمتد إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية، ودعم البحث والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، بما يمكن الدول النامية من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الصناعي الأخضر.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال كلمتها عن تأيدها للجهود الرامية إلى خلق أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير ذات الصلة، مؤكدةً على أهمية مراعاة اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية والقدرات التكنولوجية والاقتصادية للدول، وضمان ألا تتحول السياسات والمعايير المرتبطة بالتحول الصناعي الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية، مع مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على تنافسية المنتجات الصناعية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، باعتبارها أداة فعالة لربط الأولويات الصناعية الوطنية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية ، حيث يمكن لتلك المنصات أن تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم المشروعات القابلة للتمويل، وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمساعدة الفنية، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية للتحول الصناعي.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون الدولى والشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، لنجاح التصنيع الأخضر، مع ضمان تحقيق انتقال عادل لا يترك أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية ، مؤكدةً على أهمية دعم الدول الأقل نموًا، وتيسير وصولها إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يعزز قدرتها على بناء قاعدة صناعية مستدامة.

وثمنت د. منال عوض الجهود التي تبذلها رئاسة مؤتمر COP31 لتعزيز أجندة التصنيع الأخضر، وبمبادرة ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر ، باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق الدولي والانتقال من إعلان الطموحات إلى التنفيذ العملي.

COP31 بتركيا منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة المائدة المستديرة التصنيع الأخضر أنطاليا الحكومات والمنظمات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

ترشيحاتنا

منتدى مرصد الأزهر

اسمع وتكلم.. منتدى مرصد الأزهر يرسخ لتكامل التشريع وبناء القيم لحماية الشباب

دار الإفتاء

اختاروا من تتابعون بعناية.. الإفتاء تحذر من تأثير محتوى السوشيال ميديا على سلوك الأبناء

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

19عامًا من التميز.. مسيرة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في خدمة رسالة الأزهر الشريف

بالصور

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد