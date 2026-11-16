قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل
الإعدام شنقًا لسيدة قتلت محاميًا داخل مكتبه بالإسكندرية لسرقته
مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ والأعصاب
وزير الكهرباء: ندرس التوسع في شبكات بجهد 1000 كيلوفولت لمواجهة زيادة الأحمال
رئيس الوزراء: نسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل لـ12 مليار دولار
الأرصاد: الشبورة مستمرة الأيام القادمة والأجواء خريفية بأغلب المحافظات
تقرير برلماني بريطاني يحذر: البلاد غير جاهزة لمواجهة الهجمات السيبرانية والحروب
نتنياهو يتهم آيزنكوت باستغلال اعتقال نشطاء «رعم» لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية
أزمة تضرب جيش الاحتلال.. نقص حاد في المقاتلين وتحذيرات من تفاقم العجز
غريم الأهلي الجديد.. أليو ديانج يتلقي عرضاً مغريا من الدوري المصري
فتوى أردنية جديدة بعد وفاة مصلٍ خلال الفجر وعدم قطع الصلاة لإنقاذه| تعرف عليها
وزير الزراعة يعلن التعاقد مع 4700 طبيب بيطري.. ويطالب بتعيين 5 آلاف مهندس زراعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنظيم إدارة المخلفات: دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في شراكات منظمة لتعزيز الاقتصاد الدائري

ورشة عمل
ورشة عمل
أ ش أ

أكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية، لوضع آليات عملية تتيح تحويل جهود العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى شراكات منظمة ومعترف بها، بما يسهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال ترؤسه ورشة عمل بعنوان «جعل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) أكثر شمولًا.. تحويل العمل غير الرسمي إلى شراكات معترف بها»، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات والجهات العاملة في مختلف مراحل منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وشركاء التنمية، لمناقشة آليات دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ضمن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، والاستفادة من خبراتهم ودورهم في عمليات جمع وفرز وتدوير المخلفات.

ونُظمت الورشة بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، ووحدة البلاستيك، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومبادرة EU Green.

وأكد ياسر عبد الله، خلال كلمته، أهمية تطوير منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج بما يحقق الشمولية والاستدامة، مشيرًا إلى أن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، من خلال الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ودورهم الفاعل في مختلف مراحل سلسلة القيمة للمخلفات.

وتناولت المناقشات أبرز التحديات والفرص المرتبطة بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث أكد المشاركون أهمية تبني نهج قائم على الاحتواء والدمج التدريجي، بدلًا من إقصاء العاملين بهذا القطاع، مع الاستفادة من خبراتهم العملية ودورهم القائم في عمليات الجمع والفرز والتدوير، من خلال آليات تنظيمية واضحة وشراكات معترف بها.

كما شدد المشاركون على أهمية بناء نموذج تشاركي يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ويضمن التوزيع العادل للمنافع والمسؤوليات، من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتوفير المواد القابلة للتدوير، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، بما يدعم استمرارية الشراكات واستدامة المنظومة.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج لا يقتصر على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية، وإنما يتطلب تفعيل مشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وتهيئة بيئة داعمة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز كفاءة إدارة المخلفات ويدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ورشة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي

وكيل أشرف بن شرقي يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن تجديد عقده.. خاص

تريزيجيه

تريزيجيه: مباراة الغد أمام مالاوي صعبة وهدفنا حسم الصعود وإسعاد الشعب المصري

منتخب مصر 2007

محمود صلاح وكويزومي هادي يقودان هجوم منتخب مصر 2007 أمام تنزانيا ودياً

بالصور

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد