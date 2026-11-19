قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن التحركات الأمريكية المكثفة تجاه لبنان تعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على حضورها وتأثيرها في الملف اللبناني إلى أقصى مدى، مشيرًا إلى أن زيارة مايك والتز تأتي في إطار استكمال الجهود الرامية إلى فتح مسار جديد للتفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية رغدة أبوليلة، أن هذه التحركات تستهدف البحث عن صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، في ظل الموقف الأمريكي الرافض لاستمرار مهمتها في الجنوب اللبناني.

وأضاف أن الوضع في لبنان يرتبط بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية، خاصة مسار الحرب الإيرانية والحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما ستسفر عنه من نتائج وتفاهمات، مؤكدًا أن الارتباط بين الملفين اللبناني والإيراني يظل حاضرًا في مختلف التحركات الدولية والأمريكية.

وأشار إلى أن مستقبل قوات «اليونيفيل» يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة، في ظل الترتيبات المتعلقة بتقليص وجودها وصولًا إلى انتهاء مهمتها بالكامل بنهاية عام 2027، لافتًا إلى أن البحث عن بديل لهذه القوات يأتي في إطار توجه أمريكي تدعمه رغبة إسرائيلية واضحة في إنهاء وجود الرقابة الأممية في جنوب لبنان.

ولفت إلى أن المبررات الإسرائيلية المعلنة لرفض استمرار القوات الدولية تستند إلى اعتبار تل أبيب أن وجودها لم يمنع حزب الله من تعزيز حضوره وتطوير قدراته العسكرية في الجنوب اللبناني.

وفي المقابل، أوضح أن الدولة اللبنانية تتمسك باستمرار وجود القوات الدولية على الحدود، باعتبارها عنصرًا مهمًا في الحفاظ على السيادة اللبنانية، وتوفير الضمانات اللازمة للضغط من أجل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.