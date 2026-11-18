كشف المطرب عمر كمال عن موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته، مؤكدًا أنه لن يوصي بمسح أعماله الفنية، لأنه يحب الجمهور ويعتبره جزءًا من حياته، مشيرًا إلى أن صوته أصبح حاضرًا في كل البيوت المصرية.

120 مليون مصري أهلي ومش هطلب مسح أغاني بعد موتي

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «أحمد عامر لما مات موصاش إن أغانيه تتمسح، وأنا مش هوصي إن بعد ما أموت الأغاني تتمسح، أنا بحب الناس جدًا، وإذا كنت عايش عشان الناس وونس الناس اللي حواليا، وكل البيوت في مصر صوتي جواها، و120 مليون دول أهلي، وأنا اللي بيميزني عن جيلي إني مجتهد شوية».

وفي سياق آخر، وجه عمر كمال الشكر إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تقديرًا لمساندته له خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه قدم له الكثير من الدعم ومنحه فرصًا لتحسين أدائه ومسيرته الفنية.

وأوضح: «مصطفى كامل حابب أشكره على اللي عمله معايا، وقف جنبي كتير وبيعدي ليا كتير عشان أكون أحسن، وبوعده إني مش هصغره أبدًا، وبشكره على كل اللي عمله في النقابة».