أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن نحو 95% من شركات القطاع الخاص تلتزم بالقرارات والنسب التي يحددها المجلس بشأن أجور العاملين، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من الشركات تنفذ القرارات المنظمة لهذا الملف.

التزام الشركات بقرارات المجلس

وأوضح السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن التزام الشركات بقرارات المجلس يعكس استجابة واسعة للقواعد المحددة بشأن الحد الأدنى للأجور.

استثناءات للشركات العاملة بالقطاع الخاص

وشدد على عدم وجود أي استثناءات للشركات العاملة بالقطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، والذي تقرر رفعه إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وأشار إلى أن القيمة الجديدة تشمل الراتب والانتقالات والوجبات وغيرها من المزايا، وفقًا لما أقره المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص

وكان المجلس قد وافق كذلك على إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.