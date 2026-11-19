صادق البرلمان الدنماركي، يوم الخميس، بالإجماع على اتفاقية أمنية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بجرينلاند، في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة حول مستقبل هذه الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، وهي أزمة كانت قد أدت إلى توتر العلاقات عبر المحيط الأطلسي.

وكانت كلا من الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند قد وقعت الاتفاقية في سبتمبر الماضي، بهدف تسوية التوترات التي نشأت بعد أن هدد ترامب مراراً بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالموارد المعدنية، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ويقطنه 57 ألف نسمة.

وأظهرت نتائج التصويت في البرلمان الدنماركي تأييد 109 نواب للاتفاقية، دون معارضة أي صوت.

ومن المقرر أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ -عقب تصويت يوم الخميس في كوبنهاجن- بمجرد إخطار وزارة الخارجية الدنماركية للجانب الأمريكي، عبر مذكرة دبلوماسية، بأن الإجراءات قد اكتملت حيث لا تتطلب هذه الاتفاقية تصويتاً من مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب الإتفاقية ، فإن دور الجيش الأمريكي في جرينلاند، سيتوسع ، بما في ذلك السماح بإنشاء نظام دفاع صاروخي يُعرف بـ "القبة الذهبية" ، مع التأكيد في الوقت ذاته على السيادة الدنماركية وحق سكان جرينلاند في تقرير مصيرهم.

وكان رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الجزيرة قد تسبب في أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يناير، مما دفع الدنمارك وجرينلاند إلى الدخول في مفاوضات مكثفة استمرت لأشهر.

وفي الأسبوع الماضي، اجتازت الاتفاقية القراءة الأولى في البرلمان الدنماركي بدعم من جميع الأحزاب، حيث أعرب المشرعون عن ارتياحهم وأملهم في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة الأوضاع في جرينلاند إلى طبيعتها.

يُذكر أن أقصر طريق يربط بين أوروبا وأمريكا الشمالية يمر عبر جرينلاند، التي تتمتع بموقع استراتيجي، وتضم بالفعل القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة في أقصى الشمال.