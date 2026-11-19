يعد القرنبيط بوبس من الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي بجانب الأطباق الرئيسية، ويتميز بحجمه الصغير وطبقته الخارجية المقرمشة، مع الاحتفاظ بقوام القرنبيط الطري من الداخل.

وتبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره في المنزل مثل المطاعم، خاصة للحصول على قرمشة مميزة دون أن تتشرب قطع القرنبيط كميات كبيرة من الزيت.

مكونات القرنبيط بوبس

رأس قرنبيط متوسطة.

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

بيضة واحدة.

نصف كوب ماء مثلج أو لبن.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملح وفلفل أسود.

كوب بقسماط مطحون ناعم أو بانكو.

زيت للقلي.

طريقة عمل القرنبيط بوبس المقرمش

يُقطع القرنبيط إلى زهرات صغيرة الحجم ومتقاربة، ثم يُغسل جيدًا ويُجفف. يُسلق في ماء مغلي لمدة 3 دقائق فقط، ثم يُصفى ويُترك حتى يبرد ويجف تمامًا. يُخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والبابريكا والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل. تُضاف البيضة والماء المثلج تدريجيًا مع التقليب حتى يتكون خليط متوسط القوام. تُغمس قطع القرنبيط في الخليط، ثم تُغطى بالبقسماط أو البانكو للحصول على طبقة مقرمشة. تُقلى القطع في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا. تُرفع على شبكة لتصفية الزيت الزائد، وتُقدم ساخنة مع الصوص المفضل.

سر نجاح القرنبيط بوبس دون أن يشرب زيت

تقطيع القرنبيط إلى قطع صغيرة ومتساوية لضمان نضجها سريعًا.

تجفيف القرنبيط جيدًا بعد السلق حتى لا تلتصق به المياه.

استخدام النشا مع الدقيق للحصول على طبقة خارجية مقرمشة.

إضافة الماء المثلج إلى خليط التغليف للمساعدة في الحصول على قشرة خفيفة.

التأكد من سخونة الزيت قبل القلي، وعدم وضع كمية كبيرة من القطع دفعة واحدة.

صوصات مناسبة لتقديم القرنبيط بوبس

يمكن تقديم القرنبيط بوبس مع صوص الثومية أو المايونيز بالثوم، كما يمكن تحضير صوص حار من الكاتشب والشطة والعسل للحصول على مذاق مختلف يناسب محبي الأطعمة الحارة.