توقع اللواء احتياط إليعازر «تشيني» ماروم، القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلية، شن هجوم عسكري أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ثلاثة خيارات: مواصلة المفاوضات، أو تشديد الضغوط الاقتصادية والحصار النفطي، أو اللجوء إلى الخيار العسكري.

وأشار ماروم، خلال مقابلة مع إذاعة 103FM، إلى ما وصفه بتقدم البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، واستمرار تشغيل أجهزة الطرد المركزي، والاقتراب من مستويات تخصيب تصل إلى 90%، لكنه أقر في الوقت ذاته بعدم وجود دليل استخباراتي قاطع يستدعي شن هجوم فوري.

وطرح القائد الإسرائيلي السابق تصورًا لتوزيع الأدوار في حال تنفيذ الهجوم، بحيث تستهدف الولايات المتحدة الحرس الثوري وقوات الباسيج ومنشآت الطاقة والجسور، فيما تشارك إسرائيل في تنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة.

واعتبر ماروم أن امتلاك السلاح النووي يمثل الهدف الذي تسعى إيران إلى تحقيقه لتعزيز قدراتها الردعية، محذرًا من تداعيات استمرار تقدمها في هذا المسار.