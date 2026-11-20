كشفت شركة «جنرال موتورز» توسيع نطاق خدمة «GM Energy Pass» لتتيح لملاك سياراتها الكهربائية من علامات «شيفروليه» و«جي إم سي» و«كاديلاك» الشحن الفوري في محطات شبكة «Electrify America» بمجرد توصيل كابل الشحن، دون الحاجة إلى فتح تطبيقات الهاتف أو تمرير بطاقات الائتمان.

وتحاكي هذه الخطوة التجربة السلسة التي اشتهرت بها شبكة شواحن «تسلا»، حيث تتعرف السيارة والشاحن على بعضهما تلقائيًا وتبدأ عملية تدفق الطاقة في غضون نحو 45 ثانية فقط وفقًا لاختبارات الشركة الداخلية، على أن تخصم التكلفة آليًا من وسيلة الدفع المسجلة في حساب السائق.

طريقة تفعيل خدمة «Plug & Charge» وشبكات الشحن المدعومة

يتطلب الاستفادة من الميزة الجديدة التسجيل لمرة واحدة في خدمة «Energy Pass» عبر تطبيقات «myChevrolet» أو «myGMC» أو «myCadillac» وإضافة وسيلة دفع مفضلة، ليتمكن السائق بعد ذلك من متابعة تفاصيل جلسات الشحن والإيصالات الإلكترونية من مكان واحد.

وتنضم شبكة «Electrify America» — التي تضم أكثر من 6,200 شاحن سريع تصل قدرة معظمها إلى 350 كيلوواط — إلى قائمة الشبكات التي تدعم تقنية «Plug & Charge» لملاك سيارات «جنرال موتورز»، والتي تشمل بالفعل محطات «ChargePoint» و«EVgo» و«Ionna».

الطرازات المشمولة حاليًا وموعد دعم منافذ الشحن الجديدة

تتوفر هذه الخاصية في الوقت الراهن لسيارات «جنرال موتورز» الكهربائية المزودة بمنفذ شحن «CCS» القياسي من موديلات ما قبل عام 2027.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الطرازات الأحدث المجهزة بمنفذ «NACS» المعتمد في أمريكا الشمالية ستحصل على دعم التوصيل والشحن الفوري في محطات «Electrify America» وشواحن «تسلا» الفائقة بحلول مطلع عام 2027، مع الإبقاء على طرق الدفع التقليدية عبر التطبيق متاحة للعملاء.