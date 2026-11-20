من الأطباق الرئيسية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها يوم الجمعة هو سمك بوري فهو من الأنواع المفضلة لدى الكثير، فيمكنك تقديمها بنكهات مختلفة و مذاق لا يقاوم في البيت.

مقادير بوري سنجاري زيت وليمون



● سمك بورك مفتوح سنجاري

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● جزر مبشور

● بشر ليمون

● عصير ليمون

● كمون

● بهارات سمك

● زيت زيتون

● فلفل حار

● شرائح فلفل ألوان

● شرائح بطاطس

● شبت

● كزبرة خضراء

طريقة تحضير بوري سنجاري زيت وليمون



يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر والجزر

تضاف كل البهارات والخضرة وبشر الليمون وعصير الليمون

تقلب الخلطة جيدا ثم يحشى بها السمك ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

بوري سنجاري زيت وليمون

مقادير صينية بوري بالبطاطس والأعشاب



● سمك بوري

● بصل

● ثوم

● بطاطس

● كرفس

● زعتر

● عصير ليمون

● شرائح ليمون

● زيت

● شرائح طماطم

● شبت

● كزبرة خضراء

● أعشاب

● بهارات سمك

● كمون

● ملح وفلفل

طريقة تحضير صينية بوري بالبطاطس والأعشاب



في الكبة، يخلط البصل مع الثوم ثم يضاف عصير الليمون

يضاف الفلفل الحار والخضرة والطماطم والأعشاب

يخلطوا جيدا ويتبل السمك البوري

في صينية الفرن، توضع البطاطس المقلية وشرائح الطماطم وشرائح الليمون

يضاف السمك البوري المتبل

يضاف البصل وباقي التتبيلة، وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

صينية بوري بالبطاطس والأعشاب

مقادير بوري سنجاري



● سمك بوري سنجاري (3 وزن السمكه ٥٠٠ جرام مفتوحين ومتنضفين)

● 3 بطاطس مقطعه مدور رقيق

● 3 جزر مبشور

● توم مفروم

● ملح وفلفل

● كمون وكزبره

● عصير ليمون

● ملعقة كبيرة هريسه شطه

● كزبره خضرا مفرومه

● شبت

طريقة تحضير بوري سنجاري



تخلط مكونات التتبيلة مع الشبت والكزبرة والقليل من الجزر المبشور

يتبل السمك بالتتبيلة

يتبل ويرص البطاطس والجزر المتبقي في الصينية

يضاف السمك على الخضار

يغطى بالفويل ويسوى في الفرن حتى تمام الطهي