حدد قانون المنشآت الطبية عقوبة إقامة منشآة طبية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

العقوبة القانونية

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص رسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية حمايةً لصحة المواطنين وضمانًا للالتزام بالمعايير المعتمدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن حملة تفتيشية مشتركة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة، وهي: البركة، واليسر، والأصدقاء، ومصطفى جيارة، والتفاؤل، وإسلام فارس، ومشوار حياة، والنسور، وحياة جديدة، وكريم شريف، وبداية، والإخلاص، وبسمة أمل، والطموح، وريلايف، وشباب التعافي، والأمل، والبيت بيتك (2).

وأكد الدكتور هشام زكي مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال هذه المراكز، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أبرز المخالفات المرصودة والتي شملت غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وقصورًا في مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وغياب السجلات المنتظمة، ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن المراكز المغلقة خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على النزلاء، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.