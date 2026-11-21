وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد ومبتكر لعلاج حالات سرطان البنكرياس المتقدمة، مما يوفر للمرضىخياراً علاجياً أكثر فعالية ضد أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً.

وقد منحت الإدارة موافقة عاجلة لهذا العقار -الذي يُؤخذ على شكل أقراص ويُعد الأول من نوعه- ويحمل اسم "داراكسونراسيب" (daraxonrasib)؛ حيث يعمل على تثبيط بروتين متحور يغذي نمو الأورام في أكثر من 90% من حالات سرطان البنكرياس، ويُمثل هذا الإنجاز نهجاً علاجياً ظل بعيد المنال أمام شركات الأدوية لعقود طويلة.

وستقوم شركة "ريفوليوشن ميديسينز" (Revolution Medicines) بطرح هذه الأقراص -التي تُؤخذ يومياً- تحت الاسم التجاري "راسونك" (Rasonque). وأعلنت الشركة أن تكلفة العبوة المخصصة للاستخدام لمدة شهر واحد تبلغ حوالي 39,800 دولار.

نتائج الدراسة

وأظهرت دراسة -شملت 500 مريض يعانون من سرطان انتقل إلى أعضاء أخرى (سرطان نقائلي) ولم يعد يستجيب للعلاجات السابقة- أن المرضى الذين تلقوا هذا العقار تضاعفت فترة بقائهم على قيد الحياة تقريباً، مع تسجيل آثار جانبية حادة أقل مقارنة بمن تلقوا علاجات كيميائية إضافية، وقد أُجريت هذه الدراسة بتمويل من الشركة المصنعة.

الدواء الجديد لعلاج سرطان البنكرياس "داراكسونراسيب" (daraxonrasib)، والذي يُطرح تحت الاسم التجاري "راسونك" (Rasonque).

كما يتم تشخيص معظم حالات سرطان البنكرياس في مرحلة متأخرة للغاية، حيث يكون المرض قد انتقل بالفعل إلى أعضاء أخرى ، هذا الدواء، الذي يُؤخذ على شكل أقراص، يعمل على تثبيط بروتين يُدعى 'راس' (RAS)؛ وتتسبب الطفرات في هذا البروتين في نحو 90% من جميع حالات سرطان البنكرياس. ولطالما وصف العلماء بروتين 'راس' بأنه 'عصي على الاستهداف الدوائي' على مدى السنوات الأربعين الماضية، أما الآن، فقد أصبح لدينا أخيراً دواء يستهدفه".

وقد بلغ متوسط فترة البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين تلقوا العلاج الجديد 13.2 شهراً، مقارنة بـ 6.7 أشهر للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي، أما الآثار الجانبية، فقد شملت طفحاً جلدياً، وتقرحات في الفم، وإسهالاً، ومشكلات أخرى في الجهاز الهضمي.

يقول الدكتور أندرو كوفيلر، من مركز "فريد هاتش" للسرطان: "هذه واحدة من أكثر الموافقات التي طال انتظارها؛ فهذا الدواء ليس علاجاً شافياً تماماً، لكنه يمثل تحسناً كبيراً".

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان فتكاً، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى صعوبة اكتشافه قبل أن يبدأ في الانتشار إلى أعضاء أخرى، وتُقدّر "جمعية السرطان الأمريكية" أنه سيتم تشخيص حوالي 67 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة هذا العام، بينما سيُتوفى أكثر من 52 ألف شخص بسبب هذا المرض، أما معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات فيبلغ 13%.