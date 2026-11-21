حادث مأساوي شهده أهالي مركز دشنا شمال قنا، إثر تورط سيدة في إنهاء حياة شاب نتيجة خلافات، تعدت عليه باستخدام آلة حادة ووجهت له عدة طعنات مميتة أودت بحياته فى الحال.

وبعدها أقدمت المتهمة بالاستعانة بشقيقتها على إحراق جثمان الشاب داخل فرن بلدي على مدار 3 أيام، ثم ألقوا بما تبقى من رماد جثمان الشاب في أحد شوارع القرية.

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على المتهمة وشقيقتها فى واقعة إنهاء حياة شاب متغيب ، و حرق الجثة داخل فرن بلدى، بعد طعنه بعدة طعنات قاتلة.

عقوبة الضرب بأدة حادة

طبقا لقانون العقوبات ، إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

عقوبة إخفاء الجثة طبقا للقانون

طبقا لنص المادة 239 من القانون على أن يعاقب كل من أخفي جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.