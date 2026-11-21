خيّم الحزن على أهالي مركز الوقف شمالي محافظة قنا، عقب وفاة شقيقين خلال ساعة واحدة، في واقعة إنسانية مؤثرة، جمعت بين رحيل أحدهما أثناء أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ووفاة شقيقه الآخر في مسقط رأسهما بمحافظة قنا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للشقيقين، وسط حالة من الحزن والتعاطف بين المتابعين، بعد انتشار تفاصيل الواقعة التي أثارت مشاعر الأهالي وأبناء المركز.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة إسماعيل أحمد دردير أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث وُري جثمانه الثرى في مقابر البقيع بالمدينة المنورة، بينما توفي شقيقه مصطفى أحمد دردير في مسقط رأسه بمحافظة قنا، وذلك خلال ساعة واحدة.

وقال أحد أهالي المركز إن الشقيقين، أحدهما في العقد الثامن والآخر في العقد السادس من عمره، فارقا الحياة في توقيت متقارب، لتشهد الأسرة حالة من الحزن الشديد، بعدما جرى دفن أحدهما في البقيع، فيما شُيّع جثمان الآخر إلى مثواه الأخير بقنا.

وسادت حالة من التأثر بين أهالي مركز الوقف، الذين حرصوا على الدعاء للشقيقين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتهما وذويهما الصبر والسلوان.