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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عمره 103 أعوام.. وفاة أكبر معمر بقنا بعد رحلة حياة امتدت لأكثر من قرن

المعمر المتوفى
المعمر المتوفى
يوسف رجب

خيّم الحزن على أهالي قرية الهيشة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، عقب وفاة أحمد محمد عبد الجليل، أحد أكبر المعمرين بالقرية، عن عمر ناهز 103 أعوام، بعد رحلة حياة حافلة امتدت لأكثر من قرن.

 

قصة حياته 

وُلد المعمر الراحل في نوفمبر عام 1923، وعاصر على مدار سنوات عمره الممتدة لأكثر من 100 عام أجيالًا متعاقبة، شهد خلالها العديد من الأحداث والتحولات التي مرت بها مصر، وشاهدًا على حقب زمنية مختلفة من تاريخها.

ويُعد الفقيد من أكبر المعمرين بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، حيث امتدت رحلته في الحياة لأكثر من قرن، عايش خلالها تغيرات اجتماعية وإنسانية عديدة، واحتفظ بذكريات وحكايات من زمن مختلف.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب نبأ وفاته، وسط حالة من التعاطف مع أسرته وذويه، لفقدانهم أحد كبار العائلة وأحد شهود الزمن على مدار أكثر من 10 عقود.

ودعا أهالي القرية، للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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