واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، فعاليات مبادرة "1000 نقطة جري" وممارسة رياضة الدراجات، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للرياضة المجتمعية، بالتعاون مع مديرية الشباب في إطار جهود نشر ثقافة ممارسة الرياضة واستثمار طاقات النشء والشباب.

وتأتي الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبتوجيهات هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، و عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، وبالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وشهدت الفعاليات مشاركة هيئة الإشراف على المبادرة من مدربي ومنسقي المشروع، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز ممارسة الرياضة ونشرها باعتبارها نمط حياة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، بما يسهم في استثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، وتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية.