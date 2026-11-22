نظم متحف ملوي ورشة احتفالاً باليوم الدولي للتسامح، بالتعاون مع منطقة الوعظ بالمنيا، وذلك فى إطار نشر الوعي والثقافة وروح المحبة والتسامح الذى حث عليها الدين الإسلامي.

أوضحت إدارة متحف ملوي، أن فعاليات الورشة تضمنت أنشطة فنية عبر تصميم "شجرة التسامح" والتى شارك عدة طلاب بكتابة أجمل قيم التسامح والتعبير عن تطبيقها في حياتهم.

متحف ملوي

متحف ملوى ، يصنف كمتحف إقليمي متميز واجهته تقارب واجهة المعابد اليونانية حيث يتكون من طابقين، تبلغ مساحة المتحف الكلية 2500 متر مربع ويتكون المتحف من طابقين الطابق الأول يضم ثلاثة قاعات للعرض والطابق الثاني مكتبة وقاعات للأنشطة.

ويعرض بالمتحف 950 قطعة في 3 قاعات للعرض المتحفي، حيث يعتبر المتحف مرآه للعصور التاريخية التي مرت على مصر الوسطي، وتشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تضم موضوعات تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة.

كما يتضمن المتحف بعض المقتنيات التي تجسد الحياة اليومية منها مجموعة من الأواني ‏الفخارية، ومجموعة من الحلي وأدوات الزينة ‏وأواني حفظ العطور وبعض المسارج.

