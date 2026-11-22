شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 21/11/2026 أحداث متنوعة .

فقد شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إفتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

يأتى ذلك تحت عنوان " إعادة تعريف القواسم المشتركة العالمية: فاعلية أفريقيا فى عصر التحولات والإضطراب".

جاء ذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، والدكتور خالد العنانى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية بارزة من الوزراء ومسئولى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء المراكز والمعاهد السياسية والبحثية.

كلمة مسجلة لرئيس الجمهورية والمشاركين فى الجلسة الإفتتاحية

شهدت الجلسة الإفتتاحية كلمة مسجلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، وكلمة وزير الخارجية، وكلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة مدير عام منظمة اليونسكو، وأيضاً لنائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى.

أسوان.. ملتقى تاريخى للحضارات وجسر للتواصل مع أفريقيا

وفى كلمته خلال الإفتتاح ، رحب محافظ أسوان بضيوف المنتدى على أرض مصر وزهرة الجنوب ، مؤكداً أن أسوان تمثل عبر تاريخها الممتد لآلاف السنين ملتقى للحضارات والثقافات ، وجسراً للتواصل بين الشعوب ، وبوابة تاريخية تربط مصر بجبال النوبة وحوض النيل وعمق القارة الأفريقية .

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جهود متنوعة

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الشكر والتقدير لطلاب وطالبات فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمشاركتهم المتميزة في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجارى، جاء ذلك تقديرًا لتميزهم ودورهم كسفراء مشرفين لزهرة الجنوب.

نماذج مشرفة تعكس صورة أسوان الحضارية

وأشاد المحافظ بمشاركة 11 طالبًا وطالبة من أبناء أسوان في هذا الحدث الدولى، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا مشرفًا لشباب المحافظة، وجسدوا دورهم كسفراء لها في المحافل الدولية، بما يعكس ما يمتلكه أبناء زهرة الجنوب من وعي وتميز وقدرات واعدة.