حذرت الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، من التداعيات الصحية الخطيرة لأزمة الغذاء في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو نصف مليون طفل فلسطيني معرضون لأمراض المجاعة وسوء التغذية، في ظل نقص المواد الغذائية الأساسية والمكملات التي يحتاجون إليها للنمو والحماية من الأمراض.

وقالت سماح حمد، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الأطفال الذين ولدوا عام 2023 بلغوا الآن نحو 3 سنوات في ظل ظروف غذائية بالغة الصعوبة، موضحة أن نقص الحليب والموز والمواد الغذائية الضرورية لبناء أجسادهم يهدد بظهور أمراض مرتبطة بالتقزم وهشاشة العظام، وفقًا لما أشارت إليه التقارير الأممية.

وأضافت أن الأزمة تطال أيضًا النساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى، مشيرة إلى وجود نحو 200 ألف مصاب في قطاع غزة، وأن التقارير الأممية تشير إلى أن نصفهم تقريبًا سيعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة بقية حياتهم.

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أن القطاع يعاني نقصًا في الكراسي المتحركة والمواد المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب نقص الكوادر الطبية القادرة على تلبية احتياجات المرضى، مؤكدة أن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والإمكانات المتاحة تتسع بصورة كبيرة.

وشددت على ضرورة فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات والمواد الغذائية الأساسية دون قيود، بما يضمن وصول الاحتياجات الضرورية للأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفًا.