أعلن مسئول في وكالة الإنقاذ المحلية بإندونيسيا، اليوم الأحد، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، علاوة على فقدان 36 آخرين إثر اندلاع حريق في مصنع يقع غرب العاصمة جاكرتا.

وقال رزقي دويانتو المسئول بوكالة البحث والإنقاذ المحلية في مقاطعة "بانتن" الإندونيسية - في تصريحات أوردتها شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - إن حريقا اندلع في مصنع للحلوى يقع في منطقة "سيرانج" التي تبعد حوالي 50 كيلومترا من العاصمة جاكرتا.. مضيفا أن فريق البحث والإنقاذ يبذل قصارى جهده لتحديد موقع الضحايا مع إعطاء الأولوية لسلامة الأفراد العاملين على الأرض.

من جانبه.. قال أندرا سوني حاكم مقاطعة "بانتن" - في تصريحات صحفية - إن التقديرات تشير إلى وجود 60 شخصا داخل المصنع وقت اندلاع الحريق.. فيما لا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات الحادث الذي اندلع بعد ظهر أمس /السبت/.

وقد أُبلغت سلطات الإطفاء بوقوع الحريق في حوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم أمس (بالتوقيت المحلي للبلاد).. وعند وصول قوات الإطفاء كانت نيران الحريق تجتاح أجزاءً واسعة من المبنى.

وأظهرت الصور التي التقطتها الطائرات المسيرة لموقع الحادث دمارا واسعا في أجزاء كبيرة من المصنع، وانهيار السقف في بعض المواقع، مع تصاعد دخان كثيف من المنشأة.