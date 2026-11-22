خلت أحدث مسودة لاتفاق مقترح- قد تكون الأخيرة- صادرة عن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب)، من أي إشارة إلى "الوقود الأحفوري" وهو المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، كما لم تتضمن دعوة صريحة للتحول بعيداً عن الفحم والنفط والغاز، وهي المصادر المسؤولة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وقد طُرحت المسودة- التي قدمها وزير البيئة التركي مراد كوروم، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون المعني بتغير المناخ (كوب 31) المنعقد في أنطاليا بتركيا- في وقت متأخر جداً من ليل السبت/ صباح اليوم الأحد. ومنح كوروم المفاوضين مهلة لا تتجاوز ثلاث ساعات تقريباً لتقديم اعتراضاتهم أو طلب تعديلات، قبل عرض الصيغة النهائية على الجلسة العامة للمؤتمر.

ووفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، يتطلب اعتماد الاتفاق إجماعاً شبه كامل، وكانت عدة دول قد أبدت اعتراضات قوية خلال مراحل سابقة من المفاوضات على استبعاد الدعوة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وفي المقابل، حدد المقترح هدفاً محدداً يتعلق بتقنية -تحظى بدعم قطاع النفط- تعتمد على احتجاز التلوث الكربوني وتخزينه.

ونظراً لأن النص وُزِّع على المفاوضين وأُتيح للجمهور بعد الساعة الثالثة صباحاً، لم يصدر أي رد فعل فوري من الدول أو النشطاء حول هذه النسخة الجديدة. وكان من المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله أمس الأول الجمعة، لكنه دخل الآن في مرحلة تمديد إضافية. ويخشى المنظمون من أن يؤدي مغادرة بعض المفاوضين إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت (ثلثا عدد الموفدين)، مما قد يحول دون تمرير المسودة.

وكانت بنما قد تعهدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتقديم اعتراض رسمي على أي اتفاق نهائي لا يتضمن وضع سقف لإنتاج النفط، ولا يقر بفشل الأهداف الرامية للحد من الاحترار المناخي، ولا يعزز التمويل المخصص لمساعدة الدول على التكيف مع أضرار هذا الاحترار. وصرح وزير البيئة في بنما، خوان كارلوس نافارو، بأن المفاوضات باتت رهينةً لما أسماه "مافيا النفط"، مؤكداً ضرورة إصلاح مسار هذه المحادثات.