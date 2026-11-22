تقترب أعمال ترميم كنيسة سانتياغو دي كوراهوارا دي كارانغاس (Santiago de Curahuara de Carangas) في مرتفعات جبال الأنديز في بوليفيا من الاكتمال، بعد مشروع للحفاظ على أحد أبرز المعالم الدينية والفنية في أمريكا الجنوبية، حيث تشتهر بجدارياتها التاريخية التي أكسبتها لقب "كنيسة سيستين الأنديز"، في إشارة إلى روعة اللوحات الجدارية التي تزين جدرانها وأسقفها، وما تحمله من مزيج فني وثقافي يعكس تداخل التقاليد الأوروبية والسكان الأصليين في المنطقة.

وذكرت صحيفة الفن (The Art Newspaper)، أن مشروع الترميم، الذي بدأ في مايو الماضي، ركز على إصلاح أسقف الكنيسة والدعامات الحجرية والجدران المبنية من الطوب اللبن، بهدف حماية المبنى من عوامل التدهور والحفاظ على جدارياته التي تعد من أهم عناصر قيمته التاريخية والفنية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية نوفمبر الجاري، بعد تأخر دام شهرا عن الموعد المحدد سابقا.

ويحظى المشروع بتمويل من صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ويستهدف معالجة الأجزاء المتضررة من المبنى، ولا سيما الأسقف التي تمثل خط الدفاع الأول عن اللوحات الجدارية، إذ يمكن لتسرب مياه الأمطار أن يتسبب في إتلاف الرسوم التاريخية الموجودة داخل الكنيسة.

وتقع الكنيسة على ارتفاع يقارب 4000 متر فوق سطح البحر، في سلسلة جبال الأنديز، على مسافة نحو 170 كيلومترا غرب مدينة أورورو البوليفية، وقد أُعلنت نصبا تذكاريا وطنيا عام 1960، لتصبح واحدة من أقدم الكنائس في البلاد وأكثرها أهمية من الناحية المعمارية والفنية.

وقالت المهندسة المعمارية جوزيفينا ماتاس، المسؤولة عن مشروع الترميم، إن القيمة الاستثنائية للكنيسة ترتبط بصورة أساسية باللوحات التي تغطي جدرانها، وهو ما يجعل ضمان سلامة السقف أمرا ضروريا لمنع تسرب المياه وحماية هذه الأعمال من التلف.

وواجه فريق الترميم تحديا خاصا يتعلق بالطريقة التقليدية التي شُيدت بها أسقف الكنيسة، إذ اضطر العاملون إلى التعرف على التقنية المحلية المستخدمة في بنائها من خلال الاستعانة بأبناء المنطقة، والتي تعتمد على وضع طبقات من القش فوق حصائر مصنوعة من عيدان القصب المجوفة، بما يوفر للسقف قدرة أكبر على مقاومة الظروف المناخية.

ولأن هذا النوع من القصب يصعب العثور عليه في المرتفعات البوليفية، اضطر القائمون على المشروع إلى نقله من إقليم تاريجا الواقع في أقصى جنوب البلاد، لاستكمال أعمال الإصلاح باستخدام المواد والتقنيات التي تتوافق مع طبيعة البناء الأصلي.

وكانت أعمال ترميم سابقة قد شهدت إضافة ألواح معدنية مموجة إلى الأسقف لإطالة عمرها، وتغطي هذه الأسقف مساحة تبلغ نحو 800 متر مربع، إلا أن المشروع الحالي ركز على استبدال الأجزاء المتضررة منها، مع الحفاظ على الأسلوب التقليدي المستخدم في البناء.

ولم تسر الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد في البداية، بعدما تسببت احتجاجات شهدتها بوليفيا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين في إغلاق عدد من الطرق، الأمر الذي أعاق وصول مواد البناء وأدى إلى تأجيل موعد اكتمال المشروع من نهاية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر الجاري.

وتعود جذور الكنيسة إلى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، عندما شيدها رهبان من الرهبنة الأوغسطينية، وتضم مجموعة واسعة من الجداريات التي تصور مشاهد دينية رئيسية، من بينها ميلاد المسيح والعشاء الأخير والصلب والدينونة الأخيرة، إلى جانب رسوم للقديس يعقوب، شفيع الكنيسة.

وتحظى هذه الأعمال بأهمية خاصة بسبب ما تعكسه من تداخل بين المعتقدات والتقاليد الأوروبية والموروثات المحلية، إذ ربط السكان الأصليون شخصية القديس يعقوب بإله الرعد لدى حضارة الإنكا "إيّابا" (Illapa)، في نموذج للتفاعل الثقافي والديني الذي صاحب انتشار المسيحية في منطقة الأنديز خلال الحقبة الاستعمارية.

وتشير ماتاس إلى أن الجداريات تمثل منظومة متكاملة للتعليم الديني، إذ لم تقتصر الرسوم على المشاهد الأساسية من الكتاب المقدس، بل امتدت إلى تفاصيل معمارية وزخرفية أخرى، تشمل الطيور والزهور، وتتراوح أساليبها الفنية بين المدرسة المانيريزمية وفن الباروك الذي ازدهر خلال القرن الثامن عشر.

وقد نُفذت اللوحات باستخدام أصباغ طبيعية، واكتمل العمل عليها عام 1777، فيما تمتد الرسوم إلى مختلف أجزاء الكنيسة، بما في ذلك غرفة التعميد والخزانة المخصصة لحفظ الأدوات والملابس الكنسية، حتى إن الزائر لا يكاد يجد مساحة خالية من الزخارف والرسوم داخل المبنى.

وتتميز الكنيسة أيضا بتصميمها المعماري الذي يضم مدخلا واحدا من خلال أحد الجدران الجانبية، ويحيط بها فناء واسع له بوابتان، وهو تصميم ارتبط بطبيعة استقبال السكان الأصليين للأنشطة الدينية، إذ كان الفناء يوفر مساحة لمن يرغبون في الاستماع إلى التعاليم المسيحية دون الحاجة إلى دخول المبنى.

وأوضحت ماتاس أن وجود هذا الفناء يعكس طبيعة عملية التبشير في المنطقة، حيث لم يكن السكان الأصليون معتادين على دخول المباني لأداء الشعائر الدينية، ولذلك أُنشئت مساحة خارجية واسعة لاستيعاب الراغبين في التعرف على التعاليم المسيحية.

وكان الأسقف كريستوف بيالاسيك، أسقف مدينة أورورو، قد تقدم بمشروع ترميم الكنيسة للحصول على التمويل الأمريكي، ضمن برنامج يدعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي في بوليفيا.

ومنذ عام 2001، موّل صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي أكثر من 30 مشروعا في البلاد، شملت ترميم اللوحات الاستعمارية، وحماية المخطوطات الموسيقية الباروكية، وإنشاء فهرس رقمي للمقتنيات الأثرية والمنسوجات السابقة للعصر الكولومبي والأعمال الفنية الاستعمارية، بما يساعد الجهات الجمركية على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ومن المقرر الاحتفال باكتمال أعمال الحفاظ على الكنيسة بإقامة قداس ديني في 15 ديسمبر المقبل، بحضور أسقف أورورو والسفير البابوي، في مناسبة تسلط الضوء على أهمية حماية أحد أبرز الشواهد المعمارية والفنية على تاريخ التفاعل الثقافي والديني في جبال الأنديز.

وتعد الكنيسة من أبرز نماذج العمارة الدينية الاستعمارية في بوليفيا، وتكتسب شهرتها من الجداريات التي تجمع بين الموضوعات المسيحية والأساليب الفنية الأوروبية والعناصر المستمدة من البيئة المحلية وثقافة السكان الأصليين.

وتعكس هذه الأعمال مرحلة تاريخية شهدت انتشار المسيحية في أمريكا الجنوبية خلال الحكم الاستعماري الإسباني، وما صاحبها من تفاعل وتداخل بين المعتقدات الوافدة والتقاليد المحلية، وهو ما أوجد أشكالا فنية مميزة عُرفت بالفن المستيزو، الذي يجمع بين التأثيرات الأوروبية والسكان الأصليين.

وتبرز أهمية الحفاظ على الكنيسة في كونها لا تمثل مجرد مبنى ديني تاريخي، بل سجلا بصريا يوثق تحولات ثقافية واجتماعية ودينية امتدت عبر قرون، فضلا عن كونها شاهدا على تقنيات البناء التقليدية التي تكيفت مع الظروف البيئية القاسية لمرتفعات الأنديز.