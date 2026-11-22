أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمركز العدوة بمحافظة المنيا ، ضمن مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من د. سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حوّل المشروع أن اللجنة المشكلة من وزارات ( التنمية المحلية والبيئة، و الدفاع والانتاج الحربي ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ( وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة ) قامت بمعاينة كافة الأعمال والاستلام بواسطة استشارى وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتم التسليم الإبتدائي إلى مدينة العدوة بمحافظة المنيا .

وأضاف التقرير أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 15 فدانا، ويضم خلية للدفن الصحي وبحيرة لتبخير سائل الرشيح، إلى جانب مجموعة من المنشآت والتجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الموقع وتشغيله ومراقبته، بما يضمن توافر البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع المخلفات في إطار منظومة منظمة وآمنة ، كما يتضمن المشروع مبنى إداريا يضم غرفا للمكاتب والخدمات ومخزنا، وغرفة مخصصة للمولدات الكهربائية ولوحات التوزيع والتحكم، وغرفة للأمن، فضلا عن شبكة متخصصة لتجميع سائل الرشيح المتولد عن المخلفات من قاع خلية الدفن، ونقله عبر خطوط مواسير مجهزة إلى بحيرة التبخير، باستخدام طلمبة مخصصة للرفع والضخ ، كما يضم المدفن وحدة لغسيل إطارات السيارات قبل خروجها من الموقع، وشبكة إنذار للحريق وكاميرات للمراقبة، وأعمدة إنارة خارجية، وخزان صرف، إلى جانب بئرين لمراقبة المياه الجوفية، وميزان أرضي لوزن السيارات المحملة بالمخلفات، بما يتيح متابعة الكميات الواردة إلى الموقع وتسجيلها، ويساعد على إحكام الرقابة على عمليات الاستقبال والتعامل مع المخلفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن محافظة المنيا شهدت تنفيذ وتسليم عدد من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، شملت المدفن الصحي بغرب المنيا والمدفن الصحي بتونا الجبل، إلى جانب مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل، المقام على مساحة 11 فدانا وبطاقة استيعابية تصل إلى 20 طنا في الساعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ مشروعات المدافن الصحية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لتعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات وتطوير البنية التحتية للمنظومة، حيث لا تقتصر جهود الدولة على جمع المخلفات ونقلها من الشوارع والمناطق السكنية، وإنما تمتد إلى توفير مواقع مجهزة للتعامل الآمن معها والتخلص النهائي منها وفقا للاشتراطات البيئية والفنية، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات والحرق العشوائي .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية خلال مراحل تشغيل المدفن، ومتابعة كفاءة شبكات تجميع سائل الرشيح وأعمال المراقبة البيئية، والتأكد من انتظام عمليات وزن السيارات وغسيل الإطارات وتأمين الموقع، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها وتحقيق الغرض من المشروع على المدى الطويل.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع والمحافظات المعنية، لاستكمال وتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، بما ينعكس على تحسين مستوى النظافة العامة، والحد من الآثار البيئية والصحية للتخلص غير الآمن من المخلفات، وتوفير بيئة أكثر أمانا وصحة للمواطنين.