استقبلت البرازيل 7 ملايين و594 ألفا و425 سائحا أجنبيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، لتتجاوز بذلك مستهدفها السنوي البالغ 5ر7 مليون سائح قبل شهرين من الموعد المحدد.

وذكرت وزارة السياحة البرازيلية - حسبما نقلت شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم الأحد - بأن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطة الوطنية لتطوير السياحة للفترة من 2024 إلى 2027.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد السائحين الأجانب ارتفعت بنسبة 58.8% مقارنة بعام 2023، الذي سجل وصول 4 ملايين و782 ألفا و775 زائرا.

وعلى صعيد الإيرادات السياحية، سجل إنفاق السائحين الأجانب في البرازيل مستوى قياسيا بلغ 38ر8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات أن 71% من السائحين الأجانب وصلوا إلى البرازيل عبر الرحلات الجوية وهو ما يعكس التوسع في شبكة الربط الجوي مع مختلف دول العالم، حسبما أعلن رئيس الوكالة البرازيلية للترويج السياحي الدولي برونو ريس.

وقال "ريس" إن الهدف يتمثل في تحويل الاهتمام المتزايد بالبرازيل إلى مزيد من الرحلات السياحية وتعزيز الروابط التجارية وزيادة العائدات الاقتصادية؛ بما يسهم في توفير فرص جديدة لسكان المناطق السياحية والعاملين بها.

وتصدرت الأرجنتين قائمة الدول الأكثر إرسالا للسائحين إلى البرازيل بنحو 5ر2 مليون زائر، تلتها تشيلي بـ647 ألفا و300 سائح، ثم أوروجواي بـ474 ألفا و400 سائح، وباراجواي بـ414 ألف سائح.

ولا تزال مدينتا "ساو باولو" و"ريو دي جانيرو" أبرز بوابتين جويتين لاستقبال السائحين الدوليين، فيما سجلت ولايتا "ريو جراندي دو نورتي" و"بيرنامبوكو" أسرع معدلات النمو في أعداد الوافدين، بنسبة بلغت 8ر128% 6ر62% على التوالي.