أعرب الفنان العراقي أحمد مونيكا عن سعادته الكبيرة بوجوده في مصر، ومشاركته في عرض فيلمه «البصير»، الذي يحتفل بعرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة، مؤكدًا أن اختياره للعاصمة المصرية لتكون محطة الانطلاق الأولى للفيلم يمثل مصدر فخر واعتزاز لفريق العمل، لما تتمتع به مصر من مكانة فنية وثقافية راسخة في عالم السينما.

وخلال حديثه في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري عن التجربة، وجه أحمد مونيكا التحية والترحيب بالشعب المصري، معربًا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، قائلًا إنه سعيد للغاية بوجوده في مصر، التي وصفها بالأرض العظيمة، مشيرًا إلى أن طاقة المكان ودفء شعبه يمنحان زوارها شعورًا خاصًا بالترحاب والانتماء.

وأضاف الفنان العراقي أنه يشعر بسعادة مضاعفة لكون العرض العالمي الأول لفيلم «البصير» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينطلق من القاهرة، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل أهمية خاصة بالنسبة له ولفريق الفيلم، لا سيما أن مصر تمثل مركزًا مهمًا لصناعة السينما في الوطن العربي، وتمتلك تاريخًا طويلًا من التأثير والإبداع السينمائي.

وأشار مونيكا إلى أن تفاعل الجمهور المصري مع الفيلم أسعد فريق العمل بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور المصري معروف بشغفه الكبير بالفن السابع واهتمامه بالأعمال السينمائية المختلفة، وهو ما جعل استقبال الفيلم في القاهرة تجربة مميزة ومليئة بالمشاعر الإيجابية.

وأكد أن عرض «البصير» أمام الجمهور المصري يمثل محطة مهمة في مشوار الفيلم، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في استضافتهم وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الجمهور المصري، ومشاهدة ردود أفعاله تجاه العمل.

واختتم الفنان العراقي أحمد مونيكا حديثه بتوجيه الشكر لمصر وشعبها على حسن الاستقبال، معربًا عن سعادته بهذه التجربة، ومتمنيًا أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور خلال رحلته في المهرجانات والعروض السينمائية المقبلة.