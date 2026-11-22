شهد طريق الجزيرة ونجع تمام بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم مروعًا بين سيارة نقل ودراجة نارية «موتوسيكل»، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بإصابات بالغة، وجرى نقل المصابين والجثمان إلى المستشفيات المختصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق الجزيرة ونجع تمام، ووجود عدد من المصابين وحالة وفاة بموقع الحادث.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة رمضان م ع، 66 عامًا، بحالة ما بعد الارتجاج، وإصابة شروق م ر، 9 سنوات، بنزيف بالمخ، فيما لقي ناصر ر م، 40 عامًا، مصرعه متأثرًا بإصاباته جراء الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظرًا لخطورة الإصابات، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

وتكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وفحص ظروف وقوع التصادم بين السيارة النقل والدراجة النارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.