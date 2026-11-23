كشفت تسريبات تقنية نشرها موقع "MacRumors" نقلاً عن الصحفي مارك جورمان من وكالة "بلومبرج" عن خطة شركة أبل لإطلاق موجة جديدة من الأجهزة في فبراير أو مارس المقبلين، تشمل هواتف "iPhone 18" و"iPhone 18e" وجهاز "iPad" وحواسيب "MacBook".

قائمة أجهزة أبل المقرر طرحها في فبراير ومارس 2027

أوضح التقرير أن الدفعة الأولى من الإطلاقات ستضم هاتفي "iPhone 18" و"iPhone 18e" المزودين بمعالج "A20" وذاكرة عشوائية 9 جيجابايت وعمر بطارية أطول، إلى جانب جهاز "iPad" الأساسي بمعالج "A19" الداعم لمزايا الذكاء الاصطناعي وشريحة "N1" لتقنية "Wi-Fi 7" ومودم "C1X" الموفر للطاقة في نسخ الشبكات الخلوية.

وتشمل هذه الموجة أيضاً حاسوب "MacBook Neo" بمعالج "A19 Pro" وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت مع خيارات ألوان جديدة محتملة، بالإضافة إلى جيل جديد من حاسوب "MacBook Air" يعمل بمعالج "M6".

الموجة الثانية في مارس أو أبريل.. iPhone Air 2 وأجهزة iPad Pro

لفت التقرير إلى أن أبل تخطط لإطلاق دفعة ثانية من الأجهزة لاحقاً في مارس أو أبريل 2027، تتصدرها النسخة الثانية من الهاتف النحيف "iPhone Air 2" بمعالج "A20 Pro" وكاميرا فائقة الاتساع وجزيرة تفاعلية (Dynamic Island) أصغر حجماً وبطارية أطول عمراً، مع مودم "C2" الذي يوفر سرعات رفع بيانات أعلى بكثير.

وبحسب ما ذكره الموقع، ستضم الموجة الثانية أيضاً جهاز "iPad Air" بشاشة "OLED" ومعالج "M5" وتصميم أنحف وأخف وزناً مع إمكانية إضافة ميزة الشاشة الصوتية، إلى جانب جهاز "iPad Pro" بمعالج "M6" أو "M7" ونظام تبريد بغرفة البخار لمنع ارتفاع الحرارة.