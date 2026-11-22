حققت منطقة الوادي الجديد الأزهرية إنجازًا رياضيًا جديدًا بحصولها على المركز السابع على مستوى الجمهورية، خلال مشاركتها في بطولة الجمهورية المقامة بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهوريه.

وجاء الإنجاز؛ بعد حصول الطالبة منى فرج أحمد، بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات الخارجة، على المركز السابع، عقب منافسة قوية مع الفرق المشاركة، قدمت خلالها أداءً متميزًا عكس الالتزام والانضباط والتحلي بالروح الرياضية.

ومن جهته، تقدم الشيخ محمد مسلم يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بالتهنئة للطالبة المشاركة، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

كما هنأت الدكتورة لبنى السيد علي، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة، الطلاب على هذا الإنجاز، مؤكدة استمرار دعم الأنشطة الطلابية والرياضية والعمل على اكتشاف المواهب ورعايتها.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في البطولات والمسابقات على مستوى الجمهورية، متمنيًا للطلاب دوام التوفيق والنجاح.