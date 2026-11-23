أكد الدكتور محمد صبري، رئيس قسم القلب بأكاديمية قلب المبرة بمستشفى مبرة مصر القديمة، نجاح إجراء 3 عمليات متقدمة لإصلاح ارتجاع الصمام الميترالي باستخدام القسطرة، لمرضى كانوا يعانون من مشكلات صحية حالت دون إمكانية خضوعهم لجراحات القلب المفتوح.

ارتجاع بالصمام الميترالي

وأوضح صبري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحالات الثلاث كانت تعاني من ارتجاع بالصمام الميترالي، وهي مشكلة تؤدي إلى عودة الدم من البطين إلى الأذين بدلًا من مروره في اتجاه واحد، ما قد يتسبب في حدوث احتقان رئوي وضعف بعضلة القلب.

وأشار إلى أن خطورة الحالات وعدم قدرتها على تحمل جراحة القلب المفتوح، سواء بسبب التقدم في العمر أو وجود أمراض أخرى، دفعت الفريق الطبي إلى اللجوء للتدخل بالقسطرة باستخدام مشبك الصمام الميترالي، بما يتيح علاج المشكلة دون الحاجة إلى جراحة تقليدية.