أكد الدكتور محمد صبري، رئيس قسم القلب بأكاديمية قلب المبرة بمستشفى مبرة مصر القديمة، أن نجاح إجراء العمليات الثلاث لإصلاح ارتجاع الصمام الميترالي بالقسطرة جاء نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف التخصصات والفرق الطبية داخل المستشفى.

استقبال المريض وتجهيزه

وأوضح صبري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نجاح مثل هذه التدخلات الدقيقة لا يرتبط بمهارة الطبيب الذي يجري العملية فقط، وإنما يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ منذ استقبال المريض وتجهيزه، مرورًا بالتخدير والتصوير الطبي، وصولًا إلى دور أطباء القسطرة والتمريض والفنيين.

التصوير القلبي بالموجات فوق الصوتية

وأشار إلى الدور المهم الذي قامت به الدكتورة سها هيكل، المتخصصة في التصوير القلبي بالموجات فوق الصوتية عبر المريء، والدكتور أحمد السواح، والدكتور علي جلال، إلى جانب فرق التمريض والفنيين وإدارة المستشفى.

وأضاف أن كل فرد داخل المنظومة الطبية يؤدي دورًا أساسيًا في توفير عوامل الأمان للمريض وضمان دقة التدخل، مؤكدًا أن هذا التكامل هو الأساس لتحقيق النجاح واستمرار تقديم الخدمة الطبية المتقدمة داخل المؤسسات الصحية المصرية.