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بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وجاء الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق المستمر والتشاور القائم حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين، بأن الاتصال تناول الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية خلال المرحلة الراهنة لدعم مسارات تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، وكذا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق وتكامل جهود الوساطة المصرية القطرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.