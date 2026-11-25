أكد السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أهمية الاهتمام بالشباب وتعزيز قدراتهم الإبداعية في مجال الإعلام، مشيرًا إلى ضرورة إشراكهم في صياغة المحتوى والرسالة الإعلامية الهادفة، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الرقمي والثورة المعلوماتية.

وأعرب السفير علاء يوسف عن شكره للجهات المنظمة للقمة، لتناولها موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بالشباب وكيفية إطلاق قدراتهم الإبداعية في مجالات الإعلام، موجهًا التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرعايته الفعالية، وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لرعايته كذلك، ورجال الهيئة الوطنية للإعلام، تقديرًا لدورهم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الاهتمام بقضايا الشباب.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن المرحلة الحالية يجب أن ينصب فيها التركيز على بناء الإنسان ووعيه، مؤكدًا أن الشباب يجب أن يكونوا في طليعة الاهتمامات والأولويات.

وأشار إلى أن الثورة المعلوماتية والتحول في مجال الإعلام الرقمي أحدثا تغييرًا في طبيعة الرسالة الإعلامية، حيث أصبح لكل شخص دور في صناعة المحتوى، ولم تعد هذه العملية مقتصرة على المؤسسات الإعلامية فقط.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا بالغ الأهمية في صناعة المحتوى الإعلامي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتعزيز مشاركتهم في هذا المجال بمفهومه الإيجابي.

وأكد السفير علاء يوسف أن التحدي الذي تواجهه المؤسسات لا يقتصر على كيفية التعامل مع الشباب في ظل الثورة المعلوماتية، وإنما يتمثل في جعلهم شركاء رئيسيين لمؤسسات الدولة والمؤسسات الإعلامية كافة في صياغة المحتوى والرسالة الإعلامية الهادفة.

ولفت إلى أن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تستهدف تحقيق هذه الأهداف، موجهًا التهنئة والشكر إلى القائمين عليها بمناسبة تنظيم النسخة الثالثة، واستمرار اهتمامهم بقضايا الشباب والإعلام.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته بالتأكيد على وجود بروتوكولات تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والعمل معهما في العديد من المجالات، خاصة التدريب والتأهيل ونقل الرسالة الإعلامية، وهي مجالات تحظى باهتمام الهيئة العامة للاستعلامات.