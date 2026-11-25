شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في جلسة تعزيز الإتاحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاءت ضمن فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، على مدار يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الجديدة، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير».

أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التحديات الرئيسية التي تواجه الدمج تتمثل في خمسة تحديات التحدي الأول يكمن في هيمنة النهج الخيري على حساب النهج الحقوقي، لافته أنه على الرغم من قوة الأطر التشريعية لا يزال هناك بطء مؤسسي وثقافي في الانتقال من عقلية الرعاية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، بينما يتبلور التحدي الثاني في انفصال الحماية الاجتماعية عن التمكين الاقتصادي، حيث تُظهر الأبحاث والواقع الميداني أن المساعدات التقليدية قد تتحول إلى "فخ الاعتمادية" إذا لم ترتبط بسوق العمل؛ في ظل فجوة المهارات، وتخوّف أصحاب العمل من تكاليف التهيئة، وهو ما يضاعف فجوة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الأزمات.

تابعت خلال كلمتها في الجلسة، فيما يتمثل التحدي الثالث في فجوات الإتاحة المكانية والرقمية، لافته أنه لا معنى لأي سياسة دمج إذا تعذّر الوصول المادي لوسائل النقل ومقار العمل، وكذلك إذا تعذّر استخدام المنصات الرقمية باستقلالية، لافته أنه على الرغم من وجود معايير ملزمة مثل "الكود المصري للإتاحة 601"، فإن تفاوت التطبيق يخلق حاجزاً صامتاً يحد من مشاركة الملايين الفاعلة قبل أن يبدؤوا.

أوضحت أن فيما يمثل تشتت البيانات والفجوة بين التخطيط والتنفيذ التحدي الرابع، فحين تتعثر السياسات الطموحة أمام غياب قواعد البيانات الموحدة والمصنفة، وضعف الربط بين الوزارات، ومحدودية أنظمة المتابعة والتقييم الدقيقة؛ مما يقلل من كفاءة توجيه الموارد، بينما يأتي ضعف التمثيل في التخطيط وإدارة الأزمات ليمثل التحدي الخامس، واعتمادًا على مبدأ «لا شيء عنا بدوننا» يجب أن يتجاوز التشاور إلى الشراكة الفعلية في تصميم الموازنات العامة وخطط الطوارئ.

أوضحت "المشرف العام على المجلس" أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر (2026–2030) تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال 7 محاور متكاملة، لاعتمادها على التجارب الدولية الناجحة، والنهج التشاركي في رصد التحديات الواقعية، والتعرف على الرؤى والأفكار المختلفة لمعالجتها، كما تعمل هذه الاستراتيجية على تطويع النماذج المؤسسية الذكية مع واقعنا المحلي.

تابعت أن هناك خمس ممارسات عالمية أثبتت فاعليتها في معالجة تحديات الدمج، وتتمثل في أنظمة الحصص الذكية والتقييم المهني (النموذجان الياباني والألماني)، لافته أن هذه التحارب لم تكتفِ هذه الدول بفرض نسبة تشغيل إلزامية، بل ربطتها بمراكز تقييم مهني توائم قدرات الفرد مع احتياجات السوق، مع إعادة استثمار رسوم عدم الامتثال مباشرة في تهيئة بيئات العمل وتوفير التكنولوجيا المساعدة؛ مما حوّل الالتزام القانوني إلى استثمار منتج، فضلًا عن أن الحماية الاجتماعية التكيفية ومنظومات «النقد المصحوب بالتمكين» (Cash-Plus)، من خلال فصل بدلات الإعاقة عن شرط البطالة؛ مع فرض معايير الوصول الشامل كشرط مسبق في التراخيص والمشتريات العامة، مما جعله أقل تكلفة وأكثر استدامة من محاولة إصلاح المنظومات، وهو ما أثبته قانون الإتاحة الأوروبي.

استطردت كما يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال السجلات الرقمية الموحدة والخرائط الجغرافية (GIS) لتوزيع الخدمات، وجعلها مدعومة بأطر متابعة وتقييم صارمة؛ مما يقضي على الازدواجية، ويكشف المناطق المحرومة، ويسمح باستجابة فورية خلال الأزمات، فضلًا عن تطبيق نظام اللامركزية والتصميم التشاركي المؤسسي، وهو ما تجلى في التجربة الإيطالية والتزامات «إعلان عمّان–برلين»، التي أكدت أن الاستراتيجيات تنجح حين تُدار محلياً بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في صلب الحوكمة والموازنات.

أكدت "كريم" أن الدولة المصرية تعمل اليوم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) على توطين هذه الدروس العالمية؛ لتربط الحماية الاجتماعية بسوق العمل، ولتفعيل الإتاحة المكانية والرقمية، لبناء قواعد بيانات موحدة، لافته أن المنتديات الدولية كمنتدى "حماية"، تمثل المساحة المثالية لتحويل هذه الخبرات المشتركة إلى سياسات مرنة تصمد في عالم متغير.

جدير بالذكر أن فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ناقشت على مدار يومين عددًا من المحاور الهامة منها التمويل المستدام، والحوكمة الفعالة لنظم الحماية الاجتماعية، الاستثمار في رأس المال البشري "التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم"، ومحور السياسات العامة لكبار السن واقتصاد الرعاية عبر مراحل الحياة، كما استعرضت النسخة الأولى من المنتدى صور الحماية الاجتماعية في العصر الرقمي تحت شعار "من البيانات إلى التنفيذ"، فضلًا عن ربط الدعم بالفرص الاقتصادية والريفية وسبل العيش، وناقشت أشكال الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والأزمات، بالإضافة إلى آليات تعزيز الإتاحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناولت مستقبل الحماية الاجتماعية في عالم متغير، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.